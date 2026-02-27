Fenerbahçe'de takım içi atmosfer üst düzeyde
27.02.2026 22:42
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ne veda edilmesine rağmen takım içi arkadaşlık ve şampiyonluk inancı en üst seviyede...
Fenerbahçe'de takımdaşlık ve şampiyonluğa inanç üst seviyede.
Antalya kampına dahil olan Fred, Oosterwolde, Ederson, Musaba ve Mert Günok, İngiltere'den dönen takım arkadaşlarını otelde karşıladı.
Fenerbahçeli futbolcuların Nottingham Forest maçındaki gol sevinci.
Oyuncular sürekli birbirlerini motive ediyorlar. Ligde yaşanan puan kaybı,
Futbolcular; Avrupa'ya veda ve sakatlıklara rağmen zorlukların üstesinden geleceklerine, hedefe ulaşacaklarına inanıyor. Yönetimin de Tedesco ve ekibine güveni yüksek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
Ayrıca genç santrfor Sidiki Cherif'e tüm takım destek oluyor.
Özellikle Kante mentörlük görevini üstlenmiş durumda ve tecrübelerini aktarıyor. Deneyimli futbolcu, Cherif'in en yakın olduğu isim.
Tedesco da genç oyuncuya ekstra zaman ayırıyor ve öz güven aşılıyor.