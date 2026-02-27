Fenerbahçe'de takım içi atmosfer üst düzeyde

Ayrıca genç santrfor Sidiki Cherif'e tüm takım destek oluyor.

Özellikle Kante mentörlük görevini üstlenmiş durumda ve tecrübelerini aktarıyor. Deneyimli futbolcu, Cherif'in en yakın olduğu isim.

Tedesco da genç oyuncuya ekstra zaman ayırıyor ve öz güven aşılıyor.