Fenerbahçe'de Talisca'nın bonservisi ve maaşı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'in Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertlilerin Talisca için Al-Nassr'a 15 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Brezilyalı yıldızın seneliği 15 milyon eurodan 1,5 sezon için toplam 22 milyon 500 bin euro kazanacağı kaydedildi.

İKİ PERSONEL, KİRA DESTEĞİ VE UÇAK BİLETLERİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Talisca için biri özel şef biri de özel şoför olmak üzere iki personal görevlendireceği öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncuya VIP araç tahsis edileceği ve izin günlerinde de istediği zaman ülkesine gidip gelebilmek için sınırsız Business Class uçak biletine sahip olacağı aktarıldı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Talisca'ya 400 bin dolar kira ödemesi yapacağı belirtilirken, çocuklarının ulsulararası özel bir okulda eğitim almaları da sağlanacak.