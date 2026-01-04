Fenerbahçe'de taraftarın beklediği haber geldi: "Ocak sonunda Sadettin Saran açıklayacak"

Fenerbahçe Spor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıyor.

Taraftarın uzun süredir beklediği gelişmeyi sarı-lacivertli kulübün Başkanvekili Murat Salar duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz." dedi.

AYRINTILARI SADETTİN SARAN AÇIKLAYACAK

Ataşehir ve Kayışdağı'nda yapılacak yeni projelerle kulübün geleceğini güvence altına alacaklarını belirten Salar, "Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkışa ilişkin ayrıntıların Başkan Sadettin Saran tarafından açıklanacağını söyledi.

"Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır." diyen Salar, "Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Bankalar Birliği anlaşması, TBB ile yapılan finansal yeniden yapılandırmayı kapsıyor.

Buna göre kulüpler, anlaşma kapsamındaki borçlarını ödeyerek bu anlaşmadan tamamen çıkabiliyor.

Gelirlerinin bir kısmını borç ödemelerine aktarmak zorunda kalan kulüplerin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması, mali bağımsızlık noktasında önemli bir gelişme olarak görülüyor.