Fenerbahçe'de taraftarın yeni sevgilisi: Ülkesinde herkes onu konuşuyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



Fenerbahçe, bu galibiyetle hem rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisini noktalamış hem de derbi öncesi büyük moral depolamıştı.



Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun performansı öne çıkarken, bu isimler arasında Edson Alvarez de yer almıştı.

EDSON ALVAREZ'E ÖVGÜ



Meksikalı futbolcu; gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarlardan tam not alırken, ülkesinde de gündem oldu.