Fenerbahçe'de taraftarın yeni sevgilisi: Ülkesinde herkes onu konuşuyor!
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 4-0'la geçtiği maçta birçok futbolcunun performansı öne çıkmıştı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle hem rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisini noktalamış hem de derbi öncesi büyük moral depolamıştı.
Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun performansı öne çıkarken, bu isimler arasında Edson Alvarez de yer almıştı.
EDSON ALVAREZ'E ÖVGÜ
Meksikalı futbolcu; gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarlardan tam not alırken, ülkesinde de gündem oldu.
El Universal'in haberinde Alvarez'in Gaziantep FK karşısında 55 dakika süre aldığı ve 18 pasın 14'ünde isabet sağladığı aktarıldı.
Ayrıca rakip atakların savuşturulmasında önemli rol oynadığı belirtilen Edson Alvarez için Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini aldığına dikkat çekildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve başlamasının Edson Alvarez'e olumlu yansıdığına vurgu yapıldı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 388 dakika süre aldı.
- Etiketler :
- Meksika
- Edson Alvarez
- Fenerbahçe