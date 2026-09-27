Fenerbahçe'de tarihi genel kurul. Gerginlik ve dikkat çeken sözler
27.09.2026 12:18
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali ve idari kongresi devam ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında gündem maddeleri üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Genel kurulda Sadettin Saran'ın başkanlık dönemini kapsayan 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönem, idari ve mali açıdan üyelerin ibrasına sunulacak.
Sarı-lacivertli kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçesi de genel kurul tarafından oylanacak.
Genel kurulda Fenerbahçe Müzesi projesi, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık Binası projesi, Maltepe Futbol Akademisi projesi ve Chobani Stadı'nın seyirci kapasitesinin artırımı hususunda üyelere bilgi verilecek.
Kongrede, Fenerbahçe Üniversitesiyle ilgili olarak daha önce yapılan işbirliği anlaşmasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere hukuki sürecin başlatılması hususunda yönetim kuruluna görev süresi sonuna kadar yetki verilmesi de üyelerin oylarına sunulacak.