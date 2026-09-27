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Fenerbahçe'de tarihi genel kurul. Gerginlik ve dikkat çeken sözler

27.09.2026 12:18

Fenerbahçe'de tarihi genel kurul. Gerginlik ve dikkat çeken sözler
Anadolu Ajansı
Selim BaşeğmezerSpor editörü
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali ve idari kongresi devam ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında gündem maddeleri üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

 

Genel kurulda Sadettin Saran'ın başkanlık dönemini kapsayan 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönem, idari ve mali açıdan üyelerin ibrasına sunulacak.

 

Sarı-lacivertli kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçesi de genel kurul tarafından oylanacak.

 

Genel kurulda Fenerbahçe Müzesi projesi, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık Binası projesi, Maltepe Futbol Akademisi projesi ve Chobani Stadı'nın seyirci kapasitesinin artırımı hususunda üyelere bilgi verilecek.

 

Kongrede, Fenerbahçe Üniversitesiyle ilgili olarak daha önce yapılan işbirliği anlaşmasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere hukuki sürecin başlatılması hususunda yönetim kuruluna görev süresi sonuna kadar yetki verilmesi de üyelerin oylarına sunulacak.

11:44
GÖKTÜRK: "KORKUNÇ BİR TABLO"
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk: Mali tabloları incelediğimizde 2025/26 sezonunda gelir-gider açısında korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükünün arttığını görüyoruz. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon eurodur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon euroya ulaşmış ve 21 Eylül 2025'te 592 milyon euroya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurulu raporlarında mevcuttur. Bu raporları biz hazırlatmadık. Bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz. Bu döneme istinaden rakamlara bakalım. Kulübümüzün euro cinsinden geliri 457 milyon euro olmasına rağmen bir yılda harcanan para 611 milyon euro. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon. Açık yaklaşık 180 milyon euro. Peki daha kötü ne olmui Ataşehir, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak üçüncü sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon euro. Biz bu aktifleri kaybettik. Biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki tane arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik. Toplam borç yükü azalmadı. Burada astronomik rakamlara ulaşmış durumdayız. Harcanan 132 milyon euroya rağmen bırakılan toplam borç 524 milyon euro. Bunları bilmiyor muydunuz diyebilirsiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Ama her şeye hazırlıklı geldik. Chobani Stadyum isim ve forma geliri 24 milyon euro erken alındı, Adidas gelirlerinden 8 milyon euro erken alındığını görüyoruz. Passolig 5 yıllık taahüt vererek bu bonustu diyorlar, 4.5 milyon euro kısmını temlik etmişsiniz. Nasıl bir bonus bu?
Anadolu Ajansı
11:17
KONGREDE GERGİNLİK
Orhan Demirel'in konuşmasını yaptığı sırada kısa süre bir gerginlik yaşandı. Demirel'in açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Parayı yediniz!" diyerek tepki gösterdi. Fenerbahçe'de Saddettin Saran yönetiminde İlker Alkun, Aziz Yıldırım'a yanıt vererek "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz." ifadelerini kullandı. 11.28 | Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 01.03.2026 – 31.05.2026 dönemine ait mali tablolarla ilgili bilgi verdi. Vodina, “Varlıklar toplamımız 26 milyar 422 milyon, kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız ise dönem zararı dahil eksi 1 milyar 399 milyon TL’dir.” dedi.
Anadolu Ajansı
11:08
TRANSFER AÇIKLAMALARI
Geçtiğimiz sezon ara transferde takıma katılan isimlerin bonservis ve menajerlik ücretlerini paylaşan Demirel şunları kaydetti, "Geçtiğimiz sezon ara tarnsferdeki hamlelerle ilgili Demirel, “5 tane ara transfer yapıldı. Musaba'yı 6 milyon euroya aldık. Menajer bedeli 365 bin eurodur. Mert Günok alındı. Matteo Guendouzi'nin bonservisi 27 milyon 300 bin eurodur, 4.5 yıllık sözleşmesi vardı ve bunu 4.5 yıla böleceksiniz. Menajerlik ücreti ise 500 bin Euro. Sidiki Cherif 20 milyon 900 bin euroya alınmıştır. Menajerlik bedeli 150 bin eurodur. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Toplam bonservis bedeli düşük olsa da maaşı giderlerine yansıtılmıştır. Biz 5 tane futbolcuya ara transferde ödediğimiz para 24 milyon euro küsürdür. Diğerleri yıllara yansımıştır. Kullanılan paralar borç kapatmaya ve banka borçlarına gitmiştir. Ayrıca 21-22 milyon euro genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir.”
11:00
DEMİREL: "BÜTÜN KONGRE DURUMU BİLSİN"
Fenerbahçe kulübünün eski genel sekreteri Orhan Demirel, konuşmasında bir önceki dönem yapılan harcamaların detaylarını açıkladı. Demirel, “Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar seçilmiştir. Bu nedenle 2026/27 sezonuna ait gelirler, görev süremizde yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır.” dedi. Demirel sözlerine şöyle devam etti, "Cuma günü Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldik. 'Ben önden kullanılan paraları anlatacağım, sen de çık nereye harcadığınız anlatın ki bütün kongre üyelerimiz maddi durumu bilsin, gerçeği görsün herkes' dedi. Ben de bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu, ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, ne bıraktığımızı, gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi anlatmak istiyorum." Yapılan harcamalarla ilgili Demirel, “83 milyon euro olarak banka borcunu sıfırladık. 193 milyon euro olan ticari borcu 187 milyon euroya düşürdük. Kullanılan paralar banka borçlarına ve ticari borçların ödenmesine kullanılmıştır.” dedi.
10:35
MOSTUROĞLU: "SEÇİLECEK YÖNETİM, KURUMSAL İSTİKRARI SAĞLAMALI"
İlk olarak Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuşmasını yaptı. Şekip Mosturoğlu, “Her yıl tekrarlanan seçimle kalıcı bir istikrarı sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz üç yılda karşılaştığımız istikrarsız tablo, futbolda arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin ana sebeplerinden birisidir. Sıklaşan her seçim süreci, kurumsal yapımızı zedelediği gibi yaşanan kutuplaşma da birlik beraberliği tahrip ediyor. Tek temennim önümüzdeki sezondan itibaren seçilecek yönetimin üç yıl kurumsal istikrarın tesis etmesi, camia olarak birlik ve beraberliğimiz sarsılmaz kılmasıdır." dedi.
Resmi Kurum