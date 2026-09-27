Fenerbahçe'de tarihi genel kurul. Gerginlik ve dikkat çeken sözler

GÖKTÜRK: "KORKUNÇ BİR TABLO"

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk: Mali tabloları incelediğimizde 2025/26 sezonunda gelir-gider açısında korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükünün arttığını görüyoruz. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon eurodur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon euroya ulaşmış ve 21 Eylül 2025'te 592 milyon euroya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurulu raporlarında mevcuttur. Bu raporları biz hazırlatmadık. Bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz. Bu döneme istinaden rakamlara bakalım. Kulübümüzün euro cinsinden geliri 457 milyon euro olmasına rağmen bir yılda harcanan para 611 milyon euro. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon. Açık yaklaşık 180 milyon euro. Peki daha kötü ne olmui Ataşehir, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak üçüncü sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon euro. Biz bu aktifleri kaybettik. Biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki tane arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik. Toplam borç yükü azalmadı. Burada astronomik rakamlara ulaşmış durumdayız. Harcanan 132 milyon euroya rağmen bırakılan toplam borç 524 milyon euro. Bunları bilmiyor muydunuz diyebilirsiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Ama her şeye hazırlıklı geldik. Chobani Stadyum isim ve forma geliri 24 milyon euro erken alındı, Adidas gelirlerinden 8 milyon euro erken alındığını görüyoruz. Passolig 5 yıllık taahüt vererek bu bonustu diyorlar, 4.5 milyon euro kısmını temlik etmişsiniz. Nasıl bir bonus bu?