Fenerbahçe'de tartışılan yıldız, dünya devine gidiyor. "1 Şubat'ta maça çıkacak" diyerek duyurdular
24.01.2026 10:57
Ara transferin en hareketli ekiplerinden Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra ayrılan ve ayrılacak isimler de dikkat çekiyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-lacivertliler; Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de ayrılan isimler ise Burak Kapacak, Ertuğrul Çetin, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski olmuştu. İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz da kiralık olarak gönderilen futbolcular arasında yer almıştı.
EN-NESYRI, JUVENTUS'A GİDİYOR
Sarı-lacivertlilerde bu sezonki performansıyla taraftarların tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri ise vedaya hazırlanıyor.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A devi Juventus, Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralık transfer için anlaşma sağladı.
Youssef En-Nesyri'nin Rizespor maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
İtalyan ekibinin Faslı golcüyü ikna için de son aşamaya geldiği aktarıldı.
Haberin devamında Juventus'un En-Nesyri transferini hafta sonuna kadar tamamlamaya çalıştığı kaydedildi.
“1 ŞUBAT'TA SAHAYA ÇIKMAK İSTİYOR”
Öte yandan İtalya'dan TuttoSport'un bu sabahki manşetinde de Youssef En-Nesyri yer aldı.
"Parma maçında Juventus'un yeni forveti: En Nesyri" başlığıyla duyurulan haberde golcü oyuncunun 1 Şubat tarihinde Juventus'un Parma ile oynayacağı maçta as forvet olarak sahaya çıkmak istediği belirtildi.
Youssef En-Nesyri'nin klasikleşen gol sevinci.
Ayrıca haberde Juventus - Fenerbahçe - En-Nesyri üçgeninde son ayrıntıların görüşüldüğü yazıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.