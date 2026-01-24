Fenerbahçe'de tartışılan yıldız, dünya devine gidiyor. "1 Şubat'ta maça çıkacak" diyerek duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-lacivertliler; Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılan isimler ise Burak Kapacak, Ertuğrul Çetin, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski olmuştu. İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz da kiralık olarak gönderilen futbolcular arasında yer almıştı.

EN-NESYRI, JUVENTUS'A GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerde bu sezonki performansıyla taraftarların tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri ise vedaya hazırlanıyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A devi Juventus, Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralık transfer için anlaşma sağladı.