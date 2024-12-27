Fenerbahçe'de tatil sona erdi Antalya kampı başlıyor

Jose Mourinho yönetimindeki antrenman saat 17'de başlayacak.



Ülkesinde safra kesesinden operasyon geçiren Portekizli teknik direktör, Türkiye'ye döndü.

DÖRT FUTBOLCU YER ALMAYACAK



Sarı lacivertlilerde sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren Livakovic ve Oğuz Aydın'ın antrenmanda yer alması beklenmiyor.



Fenerbahçe aradan sonraki ilk resmi maçında 5 Ocak Pazar günü Hatayspor'u ligde konuk edecek.