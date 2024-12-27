Fenerbahçe'de tatil sona erdi Antalya kampı başlıyor
Fenerbahçe'de yeni yıl tatilinden sonra mesai başlıyor. Sarı lacivertliler ilk çalışmasını bugün yapacak.
Fenerbahçe'de tatil sona erdi Antalya kampı başlıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki antrenman saat 17'de başlayacak.
Ülkesinde safra kesesinden operasyon geçiren Portekizli teknik direktör, Türkiye'ye döndü.
DÖRT FUTBOLCU YER ALMAYACAK
Sarı lacivertlilerde sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren Livakovic ve Oğuz Aydın'ın antrenmanda yer alması beklenmiyor.
Fenerbahçe aradan sonraki ilk resmi maçında 5 Ocak Pazar günü Hatayspor'u ligde konuk edecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Antalyaspor
- Fenerbahçe