Fenerbahçe'de Tedesco, maç sonu futbolcularla yaptığı konuşmayı anlattı: "Hepsine tek tek söyledim"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5 ve 22. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 81 ve 88. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"HERKES ÇOK MUTLU"
"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu."
MAÇ SONU OYUNCULARA NE DEDİ?
"Maç sonunda oyunculara sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim, tek tek tebrik ettim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum."
"BEŞİKTAŞ DERBİSİ İYİ BİR MAÇ OLACAK"
"Öncelikle iyi bir toparlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Son 3 maç zorlu geçti. İzin yapacağız ve antrenmanlarımız olacak. Umarım iyi bir maç olacak. Karşılaşacağımız rakip, haftada tek maç yapan takımlardan bir tanesi."
