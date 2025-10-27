Fenerbahçe'de Tedesco, maç sonu futbolcularla yaptığı konuşmayı anlattı: "Hepsine tek tek söyledim"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.



Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5 ve 22. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 81 ve 88. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.



Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:



"HERKES ÇOK MUTLU"



"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu."