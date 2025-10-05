Fenerbahçe'de Tedesco'dan ilginç açıklama: "Çok mutlu olmalıyız"

"PUANDAN DOLAYI MUTLU OLMALIYIZ" "Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek... Sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!" "KAYBETMEYİ HAK ETTİK BUGÜN" Soru: "7. maçında 4. kez puan kaybı oldu. Ne düşünüyorsunuz?" Domenico Tedesco: "Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe 'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."

"BÖYLE 5 KERE OYNARSANIZ 4 KERE KAYBEDERSİNİZ"

"Maça iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk 20 dakikada maçı, stadyumu, rakibi, atmosferi kontrol ediyorduk. Sonra bir top kaybı, Samsunspor'un pozisyonu ve takım dağıldı. Sonra 15 top kaybı yaptık. Kendi kendimize yaptık bu top kayıplarını. Samsunspor'un o pozisyonundan sonra takım dağıldı. Topları kaybettik, kaybettik, kaybettik. Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz, şiddetimiz yoktu. 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Kaybedebilirdik. Böyle 5 kere oynarsanız 4 kere kaybedersiniz. Analiz etmemiz, çalışmamız gereken çok fazla şey var."

"GOL ATACAĞIMIZI HİSSETMEDİM"



"Orta yapma, şut atma fırsatımız vardı. Bir orta yapmak için 10 saniye beklerseniz rakip engeller. Daha hızlı, daha çabuk olmalıyız. Bu şekilde maçları kazanırsınız. 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. Gol atabileceğimiz hissiyatını sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. 0-0 giden bir maçta duran toplar çok belirleyici olabilir. Bir frikik her şeyi değiştirebilir ama gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim."

"GALİBİYETİ HAK ETMEDİK"



"Pozisyonları izleyemedim. Saha içinde de görmedim, ekibime bir şey söylüyordum, sırtım dönüktü. Hakemin temposu iyiydi, oyunun akmasına izin verdi. Kaybetmiş olsaydım Samsunspor'u tebrik edecektim. Hak etmişlerdi. Kaybetmedik. 2 zorlu galibiyet sonrası bu sonucu kabul etmek zor. Modumuz iyiydi, özgüvenimiz iyiydi. İlk 20 dakikadan sonra bunu kaybettik. Bugün galibiyeti hak etmedik."

"TARAFTARLAR HAKLI"



"Taraftarlar buraya geliyorlar, bilet ve forma alıyorlar. Onların her şeye hakkı var. Biz de bunu kabul etmeliyiz. Herkes bu maçı kazanmak istiyordu, futbolcular, teknik heyet, çalışanlar. Maçtan sonra hayal kırıklığı içinde bizi ıslıklamalarını normal karşılıyorum. Bizim ne olursa olsun onlara teşekkür etmeliyiz. Pek çok oyuncu içeriye girmişti ama yakalayabildiğim oyuncuları tutup taraftara götürdüm. Yaptıklarına yapabileceğimiz minimum teşekkür bu. Taraftarımız bizim için gereken durumlarda itici güç oldu. Bu bizim için önemli."