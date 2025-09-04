Fenerbahçe'de teknik direktör toplantısı sona erdi: Tarih verildi! İşte alınan karar

Fenerbahçe'de teknik direktör toplantısı sona erdi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör listesinde dört isim üzerinde yoğunlaşıldı.

Hafta başı itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için karar verilecek.

"LİSTEDEKİ HOCALARLA GÖRÜŞÜLECEK"



Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.



Belgü, "Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." ifadelerini kullandı.