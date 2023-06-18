Fenerbahçe'de teknik direktörlük için iki aday belli oldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim İsmail Kartal ve Volkan Demirel seçeneklerini masaya yatıracak. İki isimden biriyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.



Yeni teknik direktörünü belirlemek için son aşamaya gelen Fenerbahçe aday sayısını 2'ye düşürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada yeni sezonda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak istediklerini belirtmiş ve "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca." çıkıyor karşımıza demişti.



Yönetim kurulu, yapacağı toplantıda İsmail Kartal ve Volkan Demirel tercihlerini masaya yatırıp fikir alışverişi yapacak.



Başkan Ali Koç'un planı yeni teknik direktörle en fazla 1+1 yıllık sözleşme yapmak.