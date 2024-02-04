Fenerbahçe'de Tiago Çukur gelişmesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında alınan Antalyaspor galibiyetinin ardından ara vermeden Gaziantep ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Antalyaspor karşısında maça ilk 11’de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
TİAGO ÇUKUR ANTRENMANA ÇIKTI
Sarı-lacivertli ekibin antrenmanınd sezon başında Beveren'e kiralanan Tiago Çukur'da yer aldı.
Çukur'un geçtiğimiz günlerde Belçika 2. lig ekibiyle sözleşmesi feshedilmişti.
Fenerbahçe, Gaziantep ile deplasmanda 7 Şubat Çarşamba günü 20.45'te karşılaşacak.
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