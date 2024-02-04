NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de Tiago Çukur gelişmesi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı Gaziantep mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekibin antrenmanında sezon başında kiralık olarak gittiği Belçika ekibi Bereven'de sözleşmesi feshedilen Tiago Çukur da yer aldı.

Fenerbahçe'de Tiago Çukur gelişmesi

, Trendyol 'in 24. haftasında alınan Antalyaspor galibiyetinin ardından ara vermeden Gaziantep ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antalyaspor karşısında maça ilk 11’de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

TİAGO ÇUKUR ANTRENMANA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanınd sezon başında Beveren'e kiralanan Tiago Çukur'da yer aldı.

Çukur'un geçtiğimiz günlerde Belçika 2. lig ekibiyle sözleşmesi feshedilmişti.

Fenerbahçe, Gaziantep ile deplasmanda 7 Şubat Çarşamba günü 20.45'te karşılaşacak. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;