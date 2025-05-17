Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı ortaya çıktı

Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Taraftarların istifaya davet ettiği Ali Koç ve yönetiminin seçime girmesi için camiadan baskılar artıyor.



Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kongre üyelerinin başlatmış olduğu imza kampanyasında rakam 5 bini geçti. 8 bine ulaşırsa Fenerbahçe olağanüstü seçime 1 ay içinde gidecek.



Tribünlerin istifaya davet ettiği Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine sıcak bakıyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun seçimli kongreye dönüştürülmesi planlanıyor.



İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıklayan Koç, yeterli imza toplanması halinde aday olmayacağını da ifade etmişti.



Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de açıklamıştı.



İKİ İSİMDEN ADAYLIK AÇIKLAMASI



Fenerbahçe'de eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı.