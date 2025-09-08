Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyuncuların katılmadığı idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koordinasyon ve çabukluk hareketleri çalışan futbolcular, top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.



Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.