Fenerbahçe'de transfer çalışmaları: Kanat transferinde alternatif isimlere yöneldi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, kanat takviyesi için alternatif isimlere yöneldi.

Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif yaptığı Karl Toko Ekambi için Lyon'dan cevap bekliyor.

Fransız ekibi, Arap yarımadasından daha yüksek gelir elde etme ihtimalini göz önünde bulundurduğu için beklemede.

TRAORE'NİN BEKLENTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim de Adama Traore. Serbest oyuncu statüsündeki 27 yaşındaki futbolcunun beklentileri araştırılıyor.

İspanyol kanat oyuncusunun La Liga ve Serie A'dan da talipleri var.

Traore, geçen sezon Wolverhampton formasıyla 40 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, daha önce Dzeko, Kent, Djiku, Becao, Szymanski, Tadic, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmıştı.