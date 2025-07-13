Fenerbahçe'de transfer durmuyor, dünyaca ünlü iki yıldız daha İstanbul'a geliyor: "Öncelikli isimler"

Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Sessizliğini önce Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak sonlandıran sarı - lacivertliler, cumartesi akşamı ise Archie Brown transferini resmen açıklamıştı.



Brown için Milan'a transfer çalımı atan Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasında olduğu diğer isimler de ortaya çıktı.



ASENSIO VE SKRINIAR Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı - lacivertliler öncelikli olarak Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu bitirmek istiyor. İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ



Asensio ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncu ile temsilcisini sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a davet etti. BONSERVİSİ



İspanyol oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması beklenen Fenerbahçe'nin Asensio için PSG'ye 10 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.



SKRINIAR'DA İMZA ÇOK YAKIN Öte yandan Milan Skriniar için de temaslarını hızlandıran sarı - lacivertlilerin Slovak stopere imza attırmaya çok yakın olduğu aktarıldı. Deneyimli savunma oyuncusunun menajeri bir süredir İstanbul'da bulunuyordu. Sözleşmede hemen hemen her şartta anlaşan tarafların, Skriniar'ın da İstanbul'a gelmesiyle transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.