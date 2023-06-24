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Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Anlaşma yakın!

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler bu sefer yine Serie A takımlarından Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile görüşüyor.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Anlaşma yakın!

Yönetim, Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao için yoğun mesai harcıyor.

İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Brezilyalı stoper Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

RODRIGO BECAO'DAN UDINESE'YE RET

27 yaşındaki futbolcu Udinese'nin yeni sözleşme teklifini de reddetti.

Rodrigo Becao'nun yıllık maaşı yaklaşık 700 bin Euro.

BREZİLYALI STOPERLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Oyuncu tarafıyla büyük aşama kaydeden , Becao'nun ayrılmak istemesi sebebiyle inadı kırılan İtalyan ekibiyle bonservis pazarlığını sürdürüyor.

Rodrigo Becao, bu sezon Serie A'da çıktığı 28 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent transferleriyle yeni sezonun ilk takviyelerini gerçekleştirmişti.

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