Fenerbahçe'de transfer trafiği: 6 futbolcuyla görüşme

Fenerbahçe'de transfer mesaisi yoğun. Yönetim, hedefteki isimleri Portekiz kampına yetiştirmek için çaba harcıyor.



Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferi için Paris Saint Germain ile görüşen sarı lacivertliler Fransız devini büyük ölçüde ikna etti. İki oyuncuyla da sözleşme şartları konusunda final görüşmeleri yapılıyor. Asensio'nun ve Skriniar'ın yakın zamanda imza için gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Ligue 1 ekibinin sağ beki Nordin Mukiele için de nabız yokladı.

9 MİLYON EUROYA PRENSİP ANLAŞMA



Yönetimin sona yaklaştığı bir diğer isimse Gent'ten sol bek Archie Brown.



Geçen sezon da listenin üst sıralarında yer alan İngiliz futbolcu için Belçika ekibiyle 9 milyon euroyu bulan bir bedelde prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncuyla İtalyan devi Milan da ilgileniyor.



Archie Brown, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etse de Serie A ekibinin teklifini de görmek istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun kararı bekleniyor.