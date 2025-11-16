Fenerbahçe'de üç isimlik kriz, bir aylık sakatlık planları bozdu
16.11.2025 13:56
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin milli arada sakatlanmasının ardından planlarda zorunlu değişiklik oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-2 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşüren ve milli araya moralli giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde ara dönüşü Rizespor ile oynanacak olan maçın hazırlıkları devam ederken, Sebastian Szymanski'den gelen sakatlık haberi tat kaçırdı.
Polonya Milli Takımı'nın Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında sakatlanarak kenara gelen deneyimli futbolcunun sahalardan 1 ay boyunca uzak kalacağı öğrenildi.
Sebatsian Szymanski, Hollanda maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
TEDESCO'NUN PLANLARI BOZULDU
26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki Rizespor ve Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçlarında forma giyemeyecek.
Bu durum sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da planları sekteye uğradı.
Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında Fred ve İsmail Yüksek'ten sarı kart cezaları nedeniyle yararlanamayacak olan İtalyan çalıştırıcı, Szymanski'yi de sakatlığa kurban vererek alternatifini de yitirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
BARTUĞ, UEFA LİSTESİNDE YOK
Bartuğ Elmaz'ın da UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmediği hesaba katılınca Tedesco'nun orta sahada Edson Alvarez'in partnerliğini yapacak bir isim belirlemesi gerekiyor.
ASENSIO FORMÜLÜ
Genç teknik adamın Edson Alvarez ile birlikte Asensio'yu orta alanda değerlendirmesi ve forvet arkasında ise Talisca'yı görevlendirmesi bekleniyor.