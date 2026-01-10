Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık gerçekleşiyor, satın alma opsiyonu eklenirse "Evet" diyecekler

Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler konusunda da hareketlilik devam ediyor.

İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a gönderen sarı lacivertliler Youssef En-Nesyri ile de yollarını ayırma kararı aldı.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest'in En-Nesyri için kirama teklifine olumlu yanıt veren sarı-lacivertlilerin bu teklife satın alma opsiyonu ekletmek istediği öğrenildi. Eğer şartlar oluşursa sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu ikinci yarıya Premier Lig'de devam edecek.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Becao ve Szymanski ile de yolların ayrılması bekleniyor.



EN FAZLA GOL ATAN 10 FUTBOLCU ARASINA GİRMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan 10 futbolcu içinde yer almıştı.

En-Nesyri, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki oyuncular arasında en fazla gol atan 9. futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.