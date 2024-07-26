Fenerbahçe'de Umut Nayir ve Melih Bostan'la yollar ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden yaşandı.



Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.

UMUT İLE 2, MELİH İLE 3 YIL



Radyospor'a konuşan Korkmaz; "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.



Kırmızı beyazlılar Umut ile 2, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

