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Fenerbahçe'de Umut Nayir ve Melih Bostan'la yollar ayrıldı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Fenerbahçe'de Umut Nayir ve Melih Bostan'la yollar ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de 2 ayrılık birden yaşandı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.

UMUT İLE 2, MELİH İLE 3 YIL

Radyospor'a konuşan Korkmaz; "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.

Kırmızı beyazlılar Umut ile 2, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

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