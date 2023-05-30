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Fenerbahçe'de Valencia tarihe geçti: Alex'i geride bıraktı Aykut Kocaman'ı yakaladı

Enner Valencia, Aykut Kocaman'a ait olan 'bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli oyuncu' rekorunu egale etti.

Fenerbahçe'de Valencia tarihe geçti: Alex'i geride bıraktı Aykut Kocaman'ı yakaladı

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Antalyaspor karşısında 'de 29. golünü atan Enner Valencia, Aykut Kocaman'a ait olan 'bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli oyuncu' rekorunu egale etti.

Valencia, 2’nci dakikada Arda Güler’in pasında topla buluşarak fileleri havalandırdı.

Böylece gol sayısını 29’a yükselten Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. 2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza’nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNA ORTAK OLDU

Öte yandan Valencia, Sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.

Fenerbahçe'de Valencia tarihe geçti: Alex'i geride bıraktı Aykut Kocaman'ı yakaladı - 1
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