Fenerbahçe'de yaprak dökümü

Ara transfer sezonu yaklaşırken Fenerbahçe'de takviye yapılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek futbolcular da şekilleniyor.

STOPERE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Zirveyi ligin ikinci yarısında da bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin stopere Çağlar Söyüncü, orta sahaya ise Rade Krunic'i transfer etmek istiyor.

Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal'ın sol kanat için Avrupa'dan bir futbolcu araştırılmasını istediği kaydedildi.

Ancak yeni gelecek isimler için kadroda bazı futbolcular ile vedalaşılması gerekli.

Sabah'ın haberine göre, 14 yabancı hakkı dolu olan Fenerbahçe'de Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer alıyor.

MICHY BATSHUAYI AYRILMAK İSTİYOR

Ayrıca pek fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Michy Batshuayi'nin de takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyü kaybetmek istemese de gelecek bonservis teklifine göre karar vereceği vurgulandı.

RYAN KENT'E ADA'DAN TALİP

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent için Hull City ile birlikte bazı Championship takımlarının da oyuncuyu kiralık olarak takıma katmak istediği belirtildi.