Fenerbahçe'de yeni dönem | Başkanlık süresi kısaldı, stadın ismi değişiyor

Fenerbahçe’de tarihi bir gün yaşanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı’nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunulacak.

Fenerbahçe Kulübü’nde istifa eden üyelerin yeniden üye olmamasına karar verildi.



Toplantıda başta stadın isminin değişmesi ve başkanlık döneminin süresi gibi konularda kararlar da alınacak.

Toplantı salonunda eski başkan Aziz Yıldırım'ın isminin yazdığı özel bir yer ayrıldı. Ancak Yıldırım toplantıya katılmadı.

Kurulda konuşan Ali Koç şu ifadeleri dile getirdi:



"Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Hepimiz, birbirimizle ne kadar gurur duysak, iftihar etsek az.



EDA ERDEM'İN HEYKELİ DİKİLİYOR



Filenin Sultanlarını kutlarken ayrı bir parantez kaptan Eda’ya, savunma bakanı Gizem’e, Türk oğlu Türk Vargas’a ve Aslı Kalaç’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dün yönetim kurulu toplantısı yaptık. Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak



Hesaplarımıza göre bugün toplantımız 6-7 saat sürecek. Tüzük değişikliği için söz vermiştim. Bazı engellerle karşılaşmıştık. Yeni yasaya uyumlu hale gelmek zorundayız.

4 DÖNEM 12 YIL



Güç zehirlenmesinin önüne geçebilmek için başkanlık görevinin en fazla 4 dönem, toplam 12 yıl olarak yapılmasını kararlaştırdık.

STADYUMA ATATÜRK İSMİ



Stadyumun Atatürk isminin verilmesi konusuna değinmek istiyorum. Fenerbahçe devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sözlerini kulüp defterimizde paylaşmıştır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun izinden gittiği önemlidir. Stadyumumuza Atatürk isminin verilmesi için süreci tamamlamak istiyoruz. Stadımıza atamızın ismini vermek en çok bize yakışır. Bunun için sadece genel kurulumuzun kararı yeterli değildir. Son karar devletimizindir."



İSTİFA EDEN ÜYELERİN YENİDEN ALINMAMASINA KARAR VERİLDİ



İlk kısımda yer alan maddeler arasındaki üyelik şartları ile ilgili 5 kişi görüşlerini bildirdi. Üyelik şartları madde 6’da belirtilen ve içinde istifa eden üyenin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye konuşmacılar tarafından tepki gösterildi. Ardından Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, söz alarak bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini belirtti. Fethi Pekin, “Bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük; giriş ücretinin tamamını ödemesi kaydıyla. Hazirun da destek oldu. Nabız yoklamaya gerek kalmadı, madde mevcut şekliyle kalsın başkanım.” dedi.



BAŞKANLIK SÜRECİNE KISITLAMA GELDİ



Fenerbahçe’de başkanlık süreci, oylama sonucunda 3 yıldan 4 dönem oldu.



Daha önce “Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla” seçilir” maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan değişiklikte ise 38’inci maddede yer alan “Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir” maddesi, üyelerin oylarında sunuldu.

Yapılan oylama çokluğu ile stadyum isminin Atatürk olarak değiştirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.



Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek.