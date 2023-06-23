Fenerbahçe'de yeni hoca netleşiyor: Öncelik İsmail Kartal

Fenerbahçe'de bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında yeni teknik direktör konusunda karar verilmesi bekleniyor.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetiminde İsmail Kartal isminin ağırlık kazandığı ifade edildi. Hem Başkan Ali Koç hem de yönetimin Kartal’la çalışmaya daha sıcak baktıkları bildirildi.



Kartal’ın kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atmasının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.



Sarı-lacivertlilerde yerli adaylar arasında Abdullah Avcı’nın da olduğu vurgulandı. Ancak şu an itibariyle Kartal’ın daha göreve daha yakın durduğu öğrenildi.

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