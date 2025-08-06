Fenerbahçe'de yeni kaptan belli oldu: Feyenoord maçında bandı taktı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk oldu.



Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ve Dusna Tadic'in ayrılığının ardından yeni sezonda takım kaptanı Mert Hakan Yandaş olmuştu.



Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bandı takamayan Yandaş'ın yerine kaptan olan ismin kim olacağı, Feyenoord maçıyla birlikte cevabını buldu.



Fenerbahçe'nin De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçına takım kaptanı olarak Milan Skriniar çıktı.