Fenerbahçe'de yeni kaptan belli oldu: Feyenoord maçında bandı taktı!
Feyenoord deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de yeni sezonda takıma kaptanlık yapacak bir diğer isim belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk oldu.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ve Dusna Tadic'in ayrılığının ardından yeni sezonda takım kaptanı Mert Hakan Yandaş olmuştu.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bandı takamayan Yandaş'ın yerine kaptan olan ismin kim olacağı, Feyenoord maçıyla birlikte cevabını buldu.
Fenerbahçe'nin De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçına takım kaptanı olarak Milan Skriniar çıktı.
Sarı-lacivertlilere imza atar atmaz ayağının tozuyla resmi maça çıkan Skriniar'ın kaptanlık bandını takması, spor kamuoyunun gündeminde konuşulanlar arasında yer aldı.
GEÇEN SEZON KİRALANDI, BU SEZON BONSERVİSİ ALINDI
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun ortasında PSG'den kiralık olarak gelen Skriniar'ın bonservisi, bu yaz transfer döneminde 7 milyon euro karşılığında alınmıştı.
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