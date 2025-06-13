Fenerbahçe'de yeni transfer için olay iddia: Formayı sırtına geçirmeden ayrılık
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic için olay yaratan bir iddia gündeme geldi.
Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemine oldukça hareketli başlamıştı.
Sarı - lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmış ve Devin Özek göreve getirilmişti.
Bunun yanı sıra asbaşkan Acun Ilıcalı da görevinden ayrılmış ve ayrılığın nedeni olarak ise Jose Mourinho ile devam kararı alınması olduğu iddia edilmişti.
Futbolculardan ise Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılmıştı. Yaşananların ardından sarı - lacivertlilerde sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan transfer edilen ve Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
AYRILIĞI İSTEME NEDENİ...
Genç futbolcunun, takımdan ayrılma talebini yönetime bildirdiği ifade edildi. Mimovic'in kararının altında ise Fenerbahçe'ye imza atmasının hemen ardından Zenit'e kiralanmasının olduğu öne sürüldü.
KIZILYILDIZ DA DEVREDE
Öte yandan Mimovic'in eski kulübü Kızılyıldız'ın da oyuncuyla ilgilendiği ve Fenerbahçe'ye sattığı paraya Sırp futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 25 maçta 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ognjen Mimovic
- Transfer
- Fenerbahçe