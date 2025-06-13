Fenerbahçe'de yeni transfer için olay iddia: Formayı sırtına geçirmeden ayrılık

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemine oldukça hareketli başlamıştı.



Sarı - lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmış ve Devin Özek göreve getirilmişti.



Bunun yanı sıra asbaşkan Acun Ilıcalı da görevinden ayrılmış ve ayrılığın nedeni olarak ise Jose Mourinho ile devam kararı alınması olduğu iddia edilmişti.



Futbolculardan ise Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılmıştı. Yaşananların ardından sarı - lacivertlilerde sürpriz bir gelişme daha yaşandı.



Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan transfer edilen ve Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

