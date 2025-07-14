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Fenerbahçe'de yeni transferin vize krizi... Kampa gidemedi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall vizesi olmadığı için Türkiye'de kaldı.

Fenerbahçe'de yeni transferin vize krizi... Kampa gidemedi!

'nin geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzaladığı Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall vize engeline takıldı. 

18 yaşındaki orta saha oyuncusu kampa gidemedi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fall, Schengen vizesi olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.

Türkiye'de kalan Fall, daha önce ülkesinde  Senegal'de Essamaye FC ve Keur Madior gibi takımlarda oynamıştı. 

Sarı lacivertliler, genç yıldızın transferini şu sözlerle açıklamıştı:

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

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