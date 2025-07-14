Fenerbahçe'de yeni transferin vize krizi... Kampa gidemedi!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzaladığı Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall vize engeline takıldı.



18 yaşındaki orta saha oyuncusu kampa gidemedi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fall, Schengen vizesi olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.

Türkiye'de kalan Fall, daha önce ülkesinde Senegal'de Essamaye FC ve Keur Madior gibi takımlarda oynamıştı.

Sarı lacivertliler, genç yıldızın transferini şu sözlerle açıklamıştı:



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."