Fenerbahçe'de yeni transferler Ake ve Greenwood, UEFA listesinde
21.07.2026 01:52
Son Güncelleme: 21.07.2026 02:12
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood’un isimlerini UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında saat 21.00'de Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde UEFA'ya bildirdiği isim listesinde değişikliğe gitti. Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood'u listeye dahil etti. Ognjen Mimovic ile Cengiz Ünder ise listeden çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:
"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."
ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için bu sezon Gornik Zabrze'nin ardından 2 elemeyi daha geçmesi gerekiyor.
GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ
Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.
Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.