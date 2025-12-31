Fenerbahçe'de yönetim seçim gündemiyle toplandı.



Yönetim kurulu toplantısında alınacak kararların kulübe olası etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticilerden her birinin görüşlerini dinledi.



SON KARAR VERİLECEK



Toplantıda herhangi somut bir karar alınmadı. Fenerbahçe'nin seçime gidip gitmeme süreci ile ilgili son kararı Başkan Saran verecek.