Fenerbahçe'de yönetim seçim gündemiyle toplandı
31.12.2025 09:08
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantı gerçekleştirildi. Görüşmede Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ihtimali masaya yatırıldı.
Fenerbahçe'de yönetim seçim gündemiyle toplandı.
Yönetim kurulu toplantısında alınacak kararların kulübe olası etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticilerden her birinin görüşlerini dinledi.
SON KARAR VERİLECEK
Toplantıda herhangi somut bir karar alınmadı. Fenerbahçe'nin seçime gidip gitmeme süreci ile ilgili son kararı Başkan Saran verecek.
Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz." demişti.
NELER YAŞANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.
Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.