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Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sürprizi

Geçtiğimiz günlerde Lille'den ayrıldığını duyuran Yusuf Yazıcı için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sürprizi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren 'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

Akşam'ın Fransız basınına dayandırdığı habere göre, Lille'den eski hocası Paolo Fonseca'nın Milan'a istediği Yusuf Yazıcı için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin oyuncuya henüz resmi bir teklif sunmadığı ancak yakın zamanda görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde 5 sezonun ardından Lille'den ayrıldığını duyuran milli futbolcu serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

Lille formasıyla 135 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu mücadelelerde 29 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca 27 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.  

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