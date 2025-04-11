Fenerbahçe'de yüzde 4,8'lük yabancı hisse satışı
Fenerbahçe, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu 12 milyon adet payı yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı. Sarı lacivertlilerde bu satış sermayesinin yüzde 4,8'ini temsil ediyor.
Fenerbahçe Futbol AŞ.'de 12 milyon adetlik yabancıya hisse satışı yapıldı.
Fenerbahçe, hisselerinin yüzde 4,80'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27’ye geriledi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
Stratejik Pay Satışımız Hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 11, 2025
Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı.⁰ ⁰Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla… pic.twitter.com/sfRaT8431u
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