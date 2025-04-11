NTV.COM.TR

Fenerbahçe'de yüzde 4,8'lük yabancı hisse satışı

Fenerbahçe, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu 12 milyon adet payı yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı. Sarı lacivertlilerde bu satış sermayesinin yüzde 4,8'ini temsil ediyor.

Fenerbahçe'de yüzde 4,8'lük yabancı hisse satışı

Fenerbahçe AŞ.'de 12 milyon adetlik yabancıya hisse satışı yapıldı.

Fenerbahçe, hisselerinin yüzde 4,80'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27’ye geriledi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...