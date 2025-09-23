Fenerbahçe'de Zagreb maçı öncesi sakatlıklarda son durum: Edson Alvarez ve Jhon Duran!
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez'in son durumu belli oldu.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez, Avrupa Ligi ilk maçını kaçıracak.
Fenerbahçe'de bireysel çalışan Edson Alvarez, Zagreb'e gitmeyecek.
Jhon Duran'ın 10 gün içerisinde çalışmalara başlaması planlanıyor. Duran, enjeksiyon tedavisine olumlu cevap vermişti.
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı yarın saat 22.00'da oynanacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
- Etiketler :
- Spor
- Futbol
- Fenerbahçe