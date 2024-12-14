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Fenerbahçe'de Çağlar 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönecek.

Fenerbahçe'de Çağlar 11'e dönüyor

'nin sakatlıktan kurtulan milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. 

Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu.

BABA OLMUŞTU

Baba olan Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve RAMS Başakşehir maçında sahada olacak.

Djiku'nun cezalı, Samet Akaydin'in de teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması sebebiyle savunma tandemi Çağlar-Becao ikilisinden oluşacak.

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