Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın, pas çalışmaları ve çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

