Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.



Antrenmanın, pas çalışmaları ve çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.



Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.