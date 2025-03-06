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Fenerbahçe'de Diego Carlos takıma dönüyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlık yaşayarak formadan uzak kalan Diego Carlos çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos takıma dönüyor

'de bireysel çalışmalara başlayan Diego Carlos'un milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanıyor.

Carlos'un nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak derbisine yetişme ihtimali yüksek.

KUPA MAÇINDA SAKATLANDI

Carlos ara döneminde Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelerek 3.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı oyanan mücadelede sakatlanmıştı. 

Fenerbahçe'de Diego Carlos takıma dönüyor - 1
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