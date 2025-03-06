Fenerbahçe'de Diego Carlos takıma dönüyor
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlık yaşayarak formadan uzak kalan Diego Carlos çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan Diego Carlos'un milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanıyor.
Carlos'un nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor derbisine yetişme ihtimali yüksek.
KUPA MAÇINDA SAKATLANDI
Carlos ara transfer döneminde Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelerek 3.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı oyanan mücadelede sakatlanmıştı.
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