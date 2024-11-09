Fenerbahçe'de Djiku takıma döndü
Fenerbahçe'de Alexander Djiku dün antrenmanda takımla çalıştı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Alexander Djiku dün antrenmanda takımla çalıştı.
Djiku, bir aksilik olmazsa yarın Sivasspor maçının kadrosunda olacak.
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Cengiz Ünder bireysel çalışmaları sürdürüyor. 27 yaşındaki oyuncu sahalara milli ara sonrası dönecek.
Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin tedavisi sürüyor.
Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Sivasspor'u konuk edecek.
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