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Fenerbahçe'de Djiku takıma döndü

Fenerbahçe'de Alexander Djiku dün antrenmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe'de Djiku takıma döndü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de Alexander Djiku dün antrenmanda takımla çalıştı.

Djiku, bir aksilik olmazsa yarın Sivasspor maçının kadrosunda olacak.

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Cengiz Ünder bireysel çalışmaları sürdürüyor. 27 yaşındaki oyuncu sahalara milli ara sonrası dönecek.

Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Sivasspor'u konuk edecek. 

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