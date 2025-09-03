Fenerbahçe'deki ayrılığı federasyon açıkladı: "İmza için Rusya'da"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbilriği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe, transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi.



Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson takviyeleriyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde Livakovic ve Amrabat gibi isimler de veda etmişti.



Fenerbahçe'de 2023/24 sezonunun başında takıma katılan Alexander Djiku ile de yollar ayrıldı.



FEDERASYON AÇIKLADI

Gana Futbol Federasyonu, Djiku'nun Spartak Moskova ile sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğunu ve cuma günü milli takım kampına dahil olacağını açıkladı.