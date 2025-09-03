Fenerbahçe'deki ayrılığı federasyon açıkladı: "İmza için Rusya'da"
Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbilriği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe, transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi.
Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson takviyeleriyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde Livakovic ve Amrabat gibi isimler de veda etmişti.
Fenerbahçe'de 2023/24 sezonunun başında takıma katılan Alexander Djiku ile de yollar ayrıldı.
FEDERASYON AÇIKLADI
Gana Futbol Federasyonu, Djiku'nun Spartak Moskova ile sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğunu ve cuma günü milli takım kampına dahil olacağını açıkladı.
Rus ekibinin transfer için Fenerbahçe'ye 2 milyon 500 bin euro'luk bir bedel ödeyeceği ve transferin kısa sürede açıklanmasının beklendiği öğrenildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2 sezon önce Strasbourg'dan ayrılarak transfer olan 31 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
