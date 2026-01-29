Fenerbahçe'dekine benzer senaryo, Mourinho saha kenarında coştu. "Beni o zaman öldürürsünüz"
29.01.2026 07:28
Son Güncelleme: 29.01.2026 07:31
Real Madrid zaferi sonrası saha kenarında coşan Mourinho galibiyeti zafer olarak tanımlarken "Bugün saygı istiyorum, yenilirsek beni o zaman öldürürsünüz." dedi. Galibiyetteki Fenerbahçe ayrıntısı da dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 8. ve son hafta maçında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio da Luz'da oynanan müsabaka, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Mourinho'nun Benfica'sı mucizeyi gerçekleştirdi. 90+8'de kazanılan serbest vuruşta topun başına Aursnes geçti ve kaleci Trubin de Real Madrid kalesinde gol aramak için yerini aldı. Aursnes'in ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Anatolii Trubin tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdırmak için 1 gole ihtiyacı olan Benfica, son maçlar öncesi mucize olarak görülen şansını kullandı ve son 24 takım arasına kaldı. Real Madrid ise 15 puanla ilk 8'in dışında kaldı ve 9. basamakta yer buldu.
Kaleci Trubin attığı golle tarihe geçti. Bu skorun ardından Mourinho saha kenarında taraftarlar ise tribünde coştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE GOL ATAN KALECİLER
Hans-Jörg Butt (2000)
Hans-Jörg Butt (2002)
Hans-Jörg Butt (2009)
Sinan Bolat (2009)
Vincent Enyeama (2010)
Ivan Provedel (2023)
ANATOLIY TRUBIN (2026)
FENERBAHÇE'DEKİNE BENZER SENARYO
Geçen sene Braga’nın son saniye sayılmayan golüyle 24. olup Fenerbahçe ile Avrupa Ligi’nde tur atlayan Mourinho, şimdi de kendi kalecisinin attığı son saniye golüyle yine 24. olup Benfica ile Şampiyonlar Ligi’nde tur atladı.
Mourinho skorun keyfini yaşıyor
"BENİ O ZAMAN ÖLDÜRÜRSÜNÜZ"
Maç sonu konuşan Mourinho, “Antonio Silva ve Ivanovic'i oyuna aldığımda, 3-2'nin yeterli olup olmayacağını hiç bilmiyordum. Onları oyuna skoru korumak için almıştım ama skorun yeterli olmayacağını ve Real'in bir kişi eksik olduğunu anladığımızda, Nico'yu öne gönderdim. Faul olduğunda, Trubin'e ceza sahasına gitmesini, Dahl'a orta sahada kalmasını söyledim. Luz'da tarihi bir gece oldu.” ifadelerini kullandı.
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tek istediğim artık biraz saygı! Sakin olun, Benfica yine yenilecektir ve beni o zaman öldürürsünüz. Şu an tek isteğim biraz saygı… Son dakikada kazanmak ya da kaybetmek daha önce de başıma gelmişti ama bu durumda kazanıyorsun ama yetmiyor, sonra yetiyor sanıyorsun ama yetmiyor ve değişiklik yapıp risk alman gerekiyor... Son dakikada 3-3 de olabilirdi ve elenebilirdik. Real'i yenmek her zaman önemli bir anlam taşır ama o anda elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık.
Dragao'da da Trubin son dakikada kafa vuruşu yapmıştı ama hakem korneri vermemişti. Hava toplarında güçlü değiliz ama uzun boylu oyuncu oraya gitti ve Trubin muhteşem bir gol attı. Turnuvadaki geleceğimiz ne olursa olsun, bu zafer tarihi bir zafer. Ekonomik açıdan da önemli ve prestij açısından daha da önemli."