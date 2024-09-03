Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe, Luan Peres'in transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2024
Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/VKn7OFcmxm
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