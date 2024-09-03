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Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe, Luan Peres'in transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar resmen ayrıldı

, Luan Peres'in transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

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