Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe, Luan Peres'in transferi için Santos ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."