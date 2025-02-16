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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan dalya

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla 100. lig maçına çıktı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan dalya

'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "Dalya" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 'de 99 maçta forma giymişti.

100. LİG MAÇI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

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