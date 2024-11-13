Fenerbahçe'den 10 numara hamlesi: Talisca'nın bonservisi belli oldu

Ara transfer döneminde 10 numara pozisyonu için yaratıcı futbolcu arayışını sürdürüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Mourinho, Youssef En-Nesyri transferine öncelik verdiğinden dolayı Talisca transferini askıya aldığı kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile iletişim hlinde olduğu ve zaman zaman görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Suudi Arabistan temsilcisinin ise Brezilyalı yıldız için 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

MAAŞ TALEBİ

Ayrıca yıllık 12 milyon euro maaş kazanan Talisca'nın Fenerbahçe'den de aynı ücreti talep ettiği öne sürüldü.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol katkısı sağladık