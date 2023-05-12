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Fenerbahçe'den 12 Mayıs mesajı: Unutmayacağız (12 Mayıs Fenerbahçe olayı nedir?)

Fenerbahçe Kulübü, 12 Mayıs 2012 günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanan olayların yıl dönümünü hatırlattı. Yapılan paylaşımda; "12 Mayıs 2012'yi hiçbir zaman unutmayacağız!" denildi. Açıklama ardından 12 Mayıs'ta yaşanan olayların ayrıntıları yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe'den 12 Mayıs mesajı: Unutmayacağız (12 Mayıs Fenerbahçe olayı nedir?)

Spor Kulübü 12 Mayıs 2012'de Galatasaray ile oynanan maç öncesi ve sonrası yaşanan olayların yıl dönümünde bir paylaşım yaptı. Paylaşım ardından Fenerbahçe taraftarları da birçok paylaşımda ve yorumda bulundu. 

Fenerbahçe'den 12 Mayıs mesajı: Unutmayacağız (12 Mayıs Fenerbahçe olayı nedir?) - 1

12 MAYIS 2012'DE NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Galatasaray 12 Mayıs 2012' de Kadıköy'de şampiyonluk mücadelesine çıkmış; maçın ardından polis ile taraftar arasında büyük olaylar yaşanmıştı.

Olaylar sonrasında onlarca kişi gözaltına alınmış ve görülen ilk davada olaylar saha içi ve saha dışı olarak ikiye ayrılmıştı. Ayrıca tutuklanan 48 kişiden 46'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış sadece Ediz Bilal Yakışan ve Hasan Cem Çiçek benzin istasyonunun önünde polis arabası yakma şüphesiyle tutuklu olarak yargılanmalarına karar verilmişti.

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