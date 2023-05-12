Fenerbahçe'den 12 Mayıs mesajı: Unutmayacağız (12 Mayıs Fenerbahçe olayı nedir?)

12 MAYIS 2012'DE NE OLMUŞTU?



Fenerbahçe ve Galatasaray 12 Mayıs 2012' de Kadıköy'de şampiyonluk mücadelesine çıkmış; maçın ardından polis ile taraftar arasında büyük olaylar yaşanmıştı.



Olaylar sonrasında onlarca kişi gözaltına alınmış ve görülen ilk davada olaylar saha içi ve saha dışı olarak ikiye ayrılmıştı. Ayrıca tutuklanan 48 kişiden 46'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış sadece Ediz Bilal Yakışan ve Hasan Cem Çiçek benzin istasyonunun önünde polis arabası yakma şüphesiyle tutuklu olarak yargılanmalarına karar verilmişti.