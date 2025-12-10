Fenerbahçe'den 16 milyar 560 milyon TL'lik dev anlaşma
10.12.2025 16:55
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, mali hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Emlak Konut desteğiyle satılan Ataşehir'deki arazisinden 16 milyar 560 milyon Lira gelir elde edecek.
Gayrimenkullerini değerlendirmek için kongreden yetki alan Fenerbahçe Yönetimi, ilk anlaşmasını yaptı.
Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında yer alan 26 bin 250 metrekarelik arsayı ihaleye çıkardı.
Emlak Konut desteğiyle yapılan satışta arsa, ekspertiz değerinin 12 katına alıcı buldu.
46 milyar TL'lik satışın, 16 milyar 560 milyon liralık bölümü Fenerbahçe'nin kasasına girecek.
Satıştan iş birliği protokolü gereği gelirin yüzde 80'i Fenerbahçe ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş ortaklığının, yüzde 20'si Emlak Konut'un oldu.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.