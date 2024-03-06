Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama

Fenerbahçe, Süper Lig'in kuruluşundan önceki Türkiye şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruyla ilgili açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli ekip, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçtiğini ve henüz bir kararın alınmadığını belirtti.

TFF KOMİSYON KURMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 1959 yılı öncesi Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin incelenmesi için bir komisyon oluşturulmasına karar vermişti.

Fenerbahçe, kurulan komisyonun henüz somut bir adım atmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın bir bölümünde şu ifadeler yer aldı;

"Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu’nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır.



İlk günden itibaren tarihi gerçekler, resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini beklediğimizi, davamızın arkasında olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi, Zeki Rıza’ların, Lefter’lerin, Cihat’ların ve nicelerinin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İŞTE SÜPER LİG'DE 1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI:



Fenerbahçe: 9

Beşiktaş: 7

Galatasaray: 1

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1