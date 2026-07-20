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Fenerbahçe'den 3. Lig'e gidiyorlar. Karşıyaka bitirmeye yakın

20.07.2026 14:08

Fenerbahçe'den 3. Lig'e gidiyorlar. Karşıyaka bitirmeye yakın
DHA

Yasir Boz.

DHA
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3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, transfer çalışmalarında gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Fenerbahçe'den kiralamak istediği genç oyuncuları belirledi.

 

Geçen sezon vitrine çıkardığı Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transfer olması üzerine sözleşmeye sarı-lacivertli kulüpten 3 genç futbolcuyu bedelsiz kiralama maddesi ekleten yeşil-kırmızılılar, 2 oyuncuyla temaslara başladı.

DHA

Mustafa Serhan Kök.

Kaf-Kaf, Fenerbahçeli forvet arkası Yasir Boz (18) ve merkez orta saha Mustafa Serhan Kök'e (18) kanca attı.

 

Alt yaş gruplarında milli takım forması giyen iki genç kramponla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın transferleri bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

 

İzmir ekibinin, Fenerbahçe'den bir oyuncu daha alma hakkı bulunuyor.

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