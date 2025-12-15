Fenerbahçe'den 3. Lig'e kanca! 18 yaşındaki yıldız adayı transferin gözdesi

SEZON BAŞINDA TRABZONSPOR DA TALİP OLDU

Adem'e sezon başında henüz A takıma çıkıp profesyonel bile olmadan temmuz ayında Trabzonspor'un talip olduğu ancak yönetimin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün talebiyle teklifi geri çevirdiği belirtildi. Karşıyaka yönetiminin, Burhanettin Basatemür'ün sezon başından beri özel ilgilenerek çalıştırdığı Adem'i gelişimini tamamlamadan satmayı kesinlikle düşünmediği de öğrenildi.

Genç futbolcuya olan teklifleri erken bulan Karşıyaka, yeni profesyonel olan Adem'in önce fiziksel ve oyun olarak gelişimini tamamlayıp takıma faydalı olmasını planlıyor.

Bornova Belediyespor'da 10 yaşında futbola başlayıp ardından Pınargücüspor'a geçen Adem, 2022 yılında 15 yaşındayken Karşıyaka altyapısına katıldı. Karşıyaka'da bu sezon daha önce 3 maçta kısa süre yer alan genç futbolcu, as futbolcuların ceza almasıyla profesyonel olup bulduğu şansı müthiş değerlendirdi.