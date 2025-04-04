Fenerbahçe'den 4 Nisan 2015 açıklaması: "Failler nerede?"

Sarı - lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"4 Nisan 2015 tarihinde, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrasında dönüş yoluna çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden bugün tam 10 yıl geçti…



O kara gün Fenerbahçe’yi yok etmek isteyen failler, aradan geçen 10 yılda ortaya çıkmadı!



Armamızı taşıyan canlarımıza kast eden, milyonlarca üyesi olan bir camiayı hedef alan faillerin bulunmadığı her gün, bu yapılanı sorgulamaya, hakkımızı aramaya devam edeceğiz!



Fenerbahçe, 4 Nisan 2015’i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek!



Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor;



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."



NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, 2014-2015 sezonunda Rize deplasmanı dönüşü Trabzon yolunda kurşunlanmıştı.

2014-2015 sezonunda Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup etmişti. Sarı - lacivertlilerin takım otobüsüne dönüş yolunda silahlı saldırı yapılmıştı.



Otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, futbolcular ve teknik heyet personelleri büyük tehlike atlatmıştı.