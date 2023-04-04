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Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: Hukuka, adalete inananların ellerinin boş kaldığı 96. ay

Fenerbahçe 8 yıl önce takım otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu. Açıklamada, "Hukuka, adalete inananların ellerinin boş kaldığı 96. ay" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: Hukuka, adalete inananların ellerinin boş kaldığı 96. ay

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8 yıl önce takım otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. 

"Aydınlanmayan gün 4 Nisan" başlığıyla yapılan açıklamada "Hukuka, adalete inananların ellerinin boş kaldığı 96. ay" denildi. 

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Bugün,

39 canımıza kast edilen günün üzerinden geçen 8. yıl.

Bugün,

hukuka, adalete inananların ellerinin boş kaldığı 96. ay.

Bugün,

Fenerbahçe'yi öldürmek isteyenlerin özgürce yaşamaya devam ettiği 2922. gün.

Bugün,

vicdanların sızladığı 70128. saat.

takım otobüsümüzün, onlarca canımızın silahlı saldırıya uğradığı 4 Nisan 2015 günü;

bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 Temmuz 2011'in, 12 Mayıs 2012'nin bir diğer yüzü...

ve bugün,

milyonlarca Fenerbahçeli adına bir kez daha tüm sorumlulara, Türkiye Cumhuriyeti yargısına, değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz:

hukukun sessiz,

adaletin çözümsüz,

faillerin meçhul,

suçluların cezasız kaldığı bir saat, bir gün, bir ay ve bir yıl daha yaşamak istemiyoruz,

bunu kabul etmiyoruz

Türk yargısı ve adaleti, bu karanlığın devam etmesine izin vermeyecek, inanıyoruz

adalet bekliyoruz, hukuk talep ediyoruz

yarınlara inanmak istiyoruz."

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