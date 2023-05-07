Fenerbahçe'den 5 yıldızlı forma kararı

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nin çalışmaları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’den almak değil, Fenerbahçe’ye vermek mantığı ile yürüyorlar." dedi.



"TFF’YE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) açtığı tazminat davaları hakkında bilgiler veren Pekin, "Önümüzdeki duruşma 25 Mayıs’ta. Orada yine beraber olacağız. İki kere reddi hakimde bulundular. Bunların hepsi geciktirme taktiği. Hakimin Fenerbahçeli olduğunu öğrenmişler, reddi hakim talebi oldu. Sonuçta Yargıtay Başkanı da kongre üyemiz. Bu duruşmada ben öngörüm; zaman aşımı itirazını değerlendirecek, tahminim bunu da reddedecek. Aynı duruşmaya bilirkişi atayacak, zararın hesaplanması için. Böylelikle büyük bir aşamaya geçmiş oluruz. Zararın hesaplanması demek, o rakam ne çıkarsa çıksın, kararın da o doğrultuda olacağını gösterir. Yaklaşık 2 sene oldu davayı açalı. Bence 1 senede bitmesi gerekirdi. İdari tarafta yargılama devam ediyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak görev ve sorumluluklarımız var, sonuna kadar da takipçisi olacağız." diye konuştu.



"AİHM’DEN LEHİMİZE SONUÇ ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"



TFF’ye çağrıda bulunan Pekin, "Bu sene ikinci yıldönümünde bir tane ihtarnameye benzer mektup yazdık; süre verdik. TFF kararını vermezse hukuki yollara başvuracağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreci var, ön hazırlığını yaptık. O iş AİHM’den lehimize sonuç çıkacağına inanıyorum. Burada devletimiz zarar görüyor. Bu da istemeye istemeye yaptığımız bir durum. Biz bir çalışma yaptık, Adalet Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşacağız. Önümüzde seçimler olduğu için bekletiyoruz. TFF’nin bunu AİHM’e aykırı olan statüsünü gözden geçirmesi gerekiyor. Buna benzer AİHM’e ne dosya götürülürse Türkiye’nin aleyhinde sonuçlar doğar." dedi.



"GELECEK SEZON FORMALARIMIZ 5 YILDIZLI OLACAK"



28 şampiyonlukla ilgili de konuşan Pekin, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasında 5 yıldızlı logo olacağını vurgulayarak şunları söyledi:



"Forma siparişleri aralık-ocak ayı gibi veriliyor. Bizim formalarımız da başkanımızın ifade ettiği gibi 5 yıldızlı olacak. Forma ile ilgili bir talimat var; yıldızlarla ilgili talimat var. Talimatlara aykırı davranmak, derece derece; ihtardan başlayıp, puan silmeye ve bir alt lige düşürülmeye kadar giden yaptırımlar silsilesi bu. Burada bizim argümanımız iki türlü çok güçlü; birincisi zaten biz 5 tane yıldızın sahibi olduğumuzu söylüyoruz. Federasyonun bu konuda karar vermesini söylemişiz. 5 yıldızlı Fenerbahçe logosunu da bunlar başımıza geleceğini tahmin ettiğimiz için tescil ettirdik. Futbol A.Ş.'nin tescilli markası. Tescilli markasını göğsümüze takarız, TFF bakalım ne yapacak göreceğiz. Bunun sonuçlarına katlanmayı göz önüne aldık."

